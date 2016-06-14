القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميين، اللتين تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.

- ننشر أخطر مذكرة دفاع عن الدولة فى الدعويين المطالبتين ببطلان اتفاقية تيران وصنافير: القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.. والاتفاقية لم تدخل طور النفاذ