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انتهاء مشكلة طلبة التعليم المفتوح الدارسين بجامعة قناة السويس من أبناء سيناء

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انتهاء مشكلة طلبة التعليم المفتوح الدارسين بجامعة قناة السويس من أبناء سيناء انتهاء مشكلة طلبة التعليم المفتوح الدارسين بجامعة قناة السويس من أبناء سيناء
أعلن الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء انتهاء مشكلة طلاب التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس من أبناء سيناء، والذين طالبوا أن يستمروا فى الدراسة بالعريش بعد قرار فصل كليات العريش وتحويلها لجامعة مستقلة.

وأشار رفاعى فى بيان صحفى له أنه فى تلقى تأكيدات من الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش أنه تم حل المشكلة، وأن الدراسه والامتحانات ستتم فى العريش.


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