بالصور.. عروض كورال أطفال واستعراضات فنية بقصر ثقافة أسوان

نظم فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، فى إطار البرنامج الرمضانى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب.

وتضمن البرنامج الثقافى محاضرة عن "فضل قراءة القرآن فى رمضان" ألقاها الشيخ جاد الرب إمام وخطيب، أعقبها استعراضات لفرقة مسرح الطفل بالقصر بقيادة الفنان كوشا ستار ، وتلاه عرض لفرقة كورال أطفال أسوان بقيادة رشا على ومحمود عبد الراضى وتغنت الفرقة بأجمل الأغانى عن شهر رمضان.

وفى قصر ثقافة السباعية أقيمت محاضرة "صحتنا فى صيامنا" ألقاها الشيخ عاطف عبد السلام إمام مسجد، أعقبها عرض إنشاد دينى لفرقة السباعية، بينما أقيمت محاضرة "أهمية تكنولوجيا المعلومات فى نشر الوعى الدينى" ألقاها الشيخ أبو الحسن أحمد محمد مدرس بمنطقة أسوان الأزهرية، وذلك بجمعية أبناء خطارة نقادة بخور عواضة، وفى الختام تم عرض لفرقة توشكى التلقائية.

كما تضمنت الفاعليات برنامج "رمضان يجمعنا" للأطفال بقصر ثقافة حسن فخر الدين وجمع "بيت ثقافة كلابشة ، مكتبة ادندان ، بيت ثقافة توشكى تضمن البرنامج ورشة فنية "فانوس رمضان" ، مسابقة دورى مكتبات الطفل ، أمسية أدبية للطفل ، مسابقة لاكتشاف مواهب الطفل الموهوب.

كما أقيم برنامج "المقهى الثقافى" بقصر ثقافة كوم أمبو بإشراف محمد عبد المتعال، وتضمن البرنامج "أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبد الرءوف مصطفى، ومحمد عبد المنعم، ومحمد الطاهر السايح، أعقبها عرض لفرقه الإنشاد الدينى، فى السياق نفسه أقيمت محاضره دينية "رمضان شهر المغفرة" للأطفال الأيتام من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حضروا اليوم ومعهم أولياء ألقاها فضيلة الشيخ صلاح محمد الشاذلى خطيب ومدرس بإدارة أوقاف كوم امبو، كما تم تنفيذ ورشه فنية للأطفال" فانوس رمضان".

وفى قصر ثقافة العقاد بدأت أولى ليالى رمضان الثقافية فى القرى المحرومة ثقافيا بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة العامة، وتضمنت الفاعليات محاضرة ثقافية بعنوان "قضايا التسامح والتعددية الثقافية" ألقاها أشرف جابر، كبير مذيعين بقناة طيبة، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء جمال عدوى، جمال حداد، علية طلحة، وفى السياق نفسه تم عمل ورشة فنية "فانوس رمضان" تنفيذ الفنانة علا ناجى أخصائى فنون تشكيلية.

- بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة أسوان