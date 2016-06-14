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سجون منطقة الرياض تكرم آل شملان

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كرَّم مدير سجون منطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم بوادي الدواسر محمد آل شملان، لتحقيقه نشاطاً إعلامياً وتعاوناً إيجابياً في إبراز مناشط السجن العام بوادي الدواسر. جاء ذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً في قاعة السجن الثقافية بحضور محافظ وادي الدواسر أحمد المنيفي ومدير سجن وادي الدواسر المقدم عبدالرحمن الناهسي وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية. واعتبر آل شملان ذلك التكريم تكريماً لإعلاميي المحافظة جميعاً حيث يعملون لتحقيق التكامل والتعاون المثمر في توفير مناخ إعلامي إيجابي لمناشط المحافظة بشكل عام، وأكد على أن تكريمه من المسؤولين في سجون منطقة الرياض يدفعه الى مزيد من العمل لخدمة رسالة السجن في مناحي توجيهات قياداته.

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