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تركيب أول طرف علوي صناعي لشاب بمركزي جازان

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تمكن مركز الأطراف الصناعية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إعادة البسمة لشاب عشريني بترت يده من تحت مفصل الكوع، حيث تم تجهيز طرف صناعية علوي بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بجودة وحياة أفضل. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الإنجازات الأخرى للمركز حيث يقوم المركز بتجهيز الأطراف السفلية والعلوية لكافة أنواع البتر وفق تقنيات متقدمة بقيادة كودار مؤهلة وكذلك يقوم المركز بتفصيل كافة أنواع الجبائر والأجهزة المساعدة للأطفال والبالغين من الجنسين. من جانبه عبر رئيس مركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجازان الأستاذ عبده كريري، عن عميق شكره لما يجده المركز من دعم وتشجيع من منظومة صحة جازان بقيادة مدير عام صحة جازان وبدعم الإدارة المساعدة للطب العلاجي وكذلك إدارة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، كما نوه أن الفترة القادمة ستشهد بحول الله قفزات نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمريض.

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