ضبط شاب ابتز فتاة بحي النظيم

العقيد فواز الميمان

الرياض – مناحي الشيباني

فتح مركز شرطة النظيم تحقيقاته مع شاب عشريني من سكان محافظة الأحساء، بتهمة تورطه في تهديد فتاة سعودية بنشر صورها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها.

وأسفر تنسيق أمني بين شرطة منطقة الرياض وشرطة محافظة الأحساء عن ضبط الشاب بعد تحديد موقعه في محافظة الأحساء.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة فقد ورد لمركز شرطة النظيم بلاغ فتاة سعودية عن قيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صور شخصية لها، مطالباً إياها بدفع مبالغ نقدية له مقابل عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، بناءً على ذلك تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على التحقق من صحة المعلومات الواردة في البلاغ وسرعة ضبط المتهم، حيث تبين أنه من سكان محافظة الإحساء، وجرى التنسيق الأمني اللازم مع شرطة محافظة الإحساء، وقد أسفرت الجهود عن ضبطه في وقت قياسي واتضح أنه مواطن عشريني، وتم تحويله للجهات المختصة.