شرطة الرياض تضبط 297 متسولاً منـذ بدايـــة رمـضـان

تواصل الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض حملتها المشتركة لمكافحة التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الحملة حققت في يومها الثالث ليوم السبت السادس من رمضان ضبط ٩٥ متسولاً ومتسولة «من مختلف الجنسيات والأعمار».

وقال «ان الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة واللجان الميدانية المختصة تواصل حملتها المشتركة لمكافحة ظاهرة التسول خلال شهر رمضان المبارك، وصل عدد المقبوض عليهم منذ بداية الحملة الأمنية 297 متسولا ومتسولة من بينهم عدد من الأطفال»، مؤكاً أنه جرى إحالتهم جميعاً إلى ادارة مكافحة التسول التابعة لوكالة الرعاية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإكمال اللازم حسب الاختصاص مؤكداً أن الحملة مستمرة طوال الشهر الكريم.