أمانة الرياض تغلق ثلاثة محلات وترصد 108 مخالفات في النسيم

المضبوطات من اللحوم الفاسدة

‏نفذت أمانة الرياض ممثلة ببلدية النسيم حملات تصحيحية مفاجئة على منشآت الملاحم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المحلات المخالفة.

وأوضح م. ناصر البدر رئيس بلدية النسيم، ان الحملات أسفرت عن زيارة 17 محلا وإغلاق ثلاثة محلات لمخالفات متعددة تستوجب الإغلاق الفوري، وبلغت المخالفات 108 مخالفات تنوعت مخالفاتها بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الاغذية أو النظافة العامة والشخصية وكذلك ضبط مواد غذائية لحوم مجهولة المصدر، وعشرة عمال يعملون بدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض او عمالة وجدت لديها جروح او بثور يستوجب ايقافهم عن العمل.

وتمت مصادرة 483.25 كلغم من اللحوم مجهولة المصدر وعدد من الاواني المستخدمة في إعداد وتجهيز المواد الغذائية غير صالحة للاستعمال وذبيحة كاملة لاتحمل ختم عليها وثلاثة رؤوس غنم و11 كلغم كبدة مجهولة المصدر.

ولازالت الحملات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام الى منع التجاوزات في مخالفة الانظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.