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مبعوث الأمم المتحدة لليمن يرحب بإفراج أنصار الله عن 130 محتجزا فى إب

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مبعوث الأمم المتحدة لليمن يرحب بإفراج أنصار الله عن 130 محتجزا فى إب مبعوث الأمم المتحدة لليمن يرحب بإفراج أنصار الله عن 130 محتجزا فى إب
رحب المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ اليوم الاثنين بإفراج حركة أنصار الله عن 130 محتجزا فى مدينة (إب)، داعيا الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين فى أقرب وقت ممكن.

وأكد المبعوث الأممى- فى بيان- بعد منتصف الليلة ادانته الشديدة لاى اعتقال غير قانونى أو تفجير للمنازل باعتبار ذلك منافيا للقانون الدولى لحقوق الانسان وللقيم والأخلاق اليمنية.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممى عقد جلسة مشتركة اليوم مع الوفد الرئاسى الرباعى المشارك فى مشاورات السلام اليمنية التى تعقد برعاية الامم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت منذ 21 ابريل الماضى.

وقال المبعوث الاممى إنه عقد فى إطار مشاورات السلام اجتماعا مع رؤساء الوفود اليوم الاثنين جرى خلاله مناقشة القضايا العسكرية والأمنية بما فى ذلك ضرورة تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على أى إجراء أمنى يتم الاتفاق عليه.

وأوضح أن الأطراف اليمنية اتفقت كذلك على أن تستمر لجنة الأسرى والمعتقلين فى دراسة المبادئ والآليات اللازمة لحل هذه القضية بشكل عاجل.

ووصف ولد الشيخ أحمد اجتماعه مع رؤساء الوفود اليمنية بأنه "إيجابى" وتركز النقاش فيه على إحدى القضايا المحورية لحل الأزمة.

وقال " أن الطريق للسلام لم يكن أبدا سهلا لكنى أعول على التزام الأطراف بإيجاد حلول عملية تمهد تلك الطريق نحو اتفاق ثابت لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة فى تاريخ اليمن".

وذكر أنه التقى على هامش المشاورات الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الذى جدد تأكيد دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع فى اليمن.
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