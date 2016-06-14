أعراض انسداد القناة الدمعية عند طفلك.. تعرف عليها

كثيرا ما تلاحظ الأمهات خروج إفرازات من عيون طفلها حديث الولادة مع الدموع الخاصة به، ولا تعرف السبب فى حدوث ذلك، حيث يعانى الأطفال خاصة بعد الولادة من إفرازات بالعين إلى جانب الدموع وذلك يكون بسبب حدوث انسداد بالقناة الدمعية.

عن ذلك يقول الدكتور "كريم السواح" أخصائى الرمد فى معهد بحوث أمراض العيون: "انسداد القناة الدمعية هو انسداد للنظام الطبيعى الذى يتم من خلاله تصريف الدموع والتى يتم تكوينها من خلال الغدة الدمعية خلف الجفن العلوى ويتم تصريفها عبر فتحات تتواجد فى طرف الجفن السفلى بالقرب من الأنف، ومن ثم تنسكب داخل كيس صغير يدعى كيس الدمع من هناك تخرج قناة أخرى تقوم بتصريف الدموع إلى الأنف.

>وتابع: "تحدث نسبة الإصابة بانسداد القناة الدمعية لدى الأطفال بنسبة 5% بين المواليد الطبيعية وهو عيب خلقى، ومن الأسباب الرئيسية لانسدادها ضيق فى صمام بآخر القناة الموصلة بين العين والأنف يدعى "valve of hasner" وهو السبب الأكثر حدوثا، يؤدى ذلك إلى امتلاء كيس الدمع بالدموع الذى لا يمكن تصريفها كما تجد البكتيريا بيئة للتكاثر مما يؤدى إلى حدوث التهابات".

وعن أعراض المرض أوضح الدكتور "كريم" قائلا: "يعانى الطفل من وجود إفرازات صديدية بالعين واحمرارها إلى جانب خروج الدموع باستمرار وهو ما يسمى بـ"pink eye" ويتم التأكد من الأعراض عند الضغط على القناة الدمعية فيحدث ارتجاع للدموع والإفرازات إلى سطح العين "

ويشير الدكتور "كريم" إلى أن انسداد القناة الدمعية يختفى عند معظم الأطفال بنسبة 90% مع مرور العام الأول ونسبة صغيرة من إصابة الأطفال بهذا المرض هى التى تستلزم تدخلا جراحيا ويبدأ عمل تدليك للقناة الدمعية باستمرار بدءا من جانب الأنف نزولا لأسفل عدة مرات يوميا مع استخدام قطرات المضادات الحيوية، وفى حالة عدم الاستجابة تلقائيا حتى عمر 10 أشهر إلى سنة نلجأ لفتح قنوات الدمع جراحيا".

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