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المرور: ضبط 3389 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة

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المرور: ضبط 3389 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة المرور: ضبط 3389 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة
وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار خلال 24 ساعة عن ضبط 3389 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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