مؤتمر حسام حسن عن تحقيق إنجاز.. وصدمة بسبب 8 دقائق

أكد المدير الفني للمصري حسام حسن أن فريقه لعب أمام الأهلي بنفس طريقته المعتادة التي يلعب بها منذ انطلاق الدوري ولم يقم بأي تبديل عليها.

وكان المصري قد تغلب على الأهلي يوم الاثنين بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أٌقيمت على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث حسام حسن عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"لعبنا هذه المباراة بنفس طريقتنا المعتادة ودرسنا الأهلي جيدا واستطعنا التفوق عليه والهزيمة لا تؤثر على الأهلي أيضا فهو فريق كبير".

وأضاف"التغييرات كانت لتدعيم الفريق واللاعبين في أرض الملعب وحتى نتجنب تعرض أحد اللاعبين للإرهاق".

واستكمل"بداية الموسم وعدت النادي أن نحاول البقاء في الدوري، لكن الظروف وقفت بجانبنا والآن ننافس بقوة على إنهاء الموسم في مركز جيد وتحقيق إنجاز".

وأضاف"نحن فريق يحاول بناء نفسه فإمكانياتنا لا تقارن بالعديد من الأندية مثل سموحة ومصر المقاصة على سبيل المثال".

وأردف"لا أحب القول إننا سنرغب احتلال أحد المراكز في المربع الذهبي في نهاية الموسم، ولكن أود القول إننا نرغب في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة".

وعن المباراة المقبلة أمام الزمالك أكد حسام حسن أنه خاض مباراتين في غاية الصعوبة أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويستعد الآن لمواجهة الزمالك وهذا يضع اللاعبين في حالة من الضغط بسبب صعوبة جميع المباريات.

واستغرب حسام حسن من احتساب حكم المباراة جهاد جريشة لـ8 دقائق وقت بدل ضائع مؤكدا أن الوقت الضائع في الشوط الثاني لم يكن يستدعي احتساب كل تلك المدة.

وواصل"شعرت بالصدمة لاحتساب كل تلك المدة وقت محتسب بدل من الضائع لسبب غير معروف".

وأتم"كنت أشعر بالقلق من قدرة الأهلي على عودته أيضا وأن يضيع كل مجهودي ومجهود اللاعبين هباء في النهاية".