الأهلي يوجه رسالة لجمال الغندور ' هل ما يحدث منطقي ' ؟

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عقب هزيمة فريقه أمام المصري يوم الاثنين.

وسقط الأهلي أمام المصري بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث سيد عبد الحفيظ لقناة "الحياة 2" قائلا:"أحب توجيه رسالة إلى جمال الغندور، هل الحكام الدوليون ممنعون من إدارة مباريات لبعض الفرق"؟

وأكمل"طالما هذا يحدث فسوف أقدم اعتراضي على إدارة بعض الحكام لمباريات الأهلي، والإسماعيلي يفعل ذلك أيضا وفي النهاية لن نجد حكام لإدارة مباريات الدوري في النهاية".

وواصل"متى كانت آخر مباراة قام فيها حكم دولي بإدارة مباريات المنافس"؟

وتابع سيد عبد الحفيظ"أنا لا أعترض على جهاد جريشة حكم مباراة المصري أو على قراراته بل أوجه سؤالا منطقيا لرئيس لجنة الحكام".

وأردف"ليس من المنطقي أن يعترض فريق ما على أن يدير بعض الحكام لمبارياته".

وأتم"أنا على ثقة بأن حكم غير معروف سيدير مباراة الزمالك المقبلة وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي أحدهما سيدير لقاء الأهلي والإسماعيلي".