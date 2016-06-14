الأهلي عن الهزيمة أمام المصري: لم يمت أحد.. ما حدث أمر طبيعي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الهزيمة التي تلقاها فريقه على يد المصري أمر طبيعي ويحدث في كرة القدم دائما.

وسقط الأهلي أمام المصري بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "الحياة 2" عقب نهاية المباراة قائلا:"لم يمت أحد بسبب تلك الهزيمة".

وأضاف"ما حدث أمر طبيعي تتعرض له كل الفرق في أي وقت وهي أن تخسر، لعبنا بشكل جيد وكانت لدينا أكثر من فرصة هدف محقق لتعديل النتيجة".

وأكمل"تسديدة جون أنطوي لولا ارتطامها بالقائم لكنا خرجنا بالتعادل، لكن الأمور لم تكن تسير على ما يرام معنا في المباراة ككل".

وأتم"الأهلي لم يحسم الدوري وقلتها مسبقا، وسنعمل على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لضمان استعادة اللقب".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الزمالك مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما.

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