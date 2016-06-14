مؤتمر مارتن يول: مازلنا في المركز الأول.. الـ8 دقائق ليست كثيرة وأثق في الأهلي

يرى مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي أن الـ8 دقائق المحتسبة كوقت بدلا من ضائع أمام المصري البورسعيدي ليست كثيرة.

المصري فاز على الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 بالدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة إثارة كبيرة طوال أحداثها وامتدت للدقيقة 98.

وقال مارتن يول عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع: "لاعبو المصري تعمدوا إضاعة الوقت بشكل كبير. الجميع كان يسقط أرضا مثل ما حدث في لقاء وادي دجلة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "عندما ترى الحكم يحتسب 8 دقائق تعتقد أنه وقتا طويلا. ولكن ما حدث في المباراة يحتاج لـ8 دقائق".

أداء الأهلي

وتحدث مارتن يول عن أداء الأهلي أمام المصري قائلا: "كان يوما سيئا. أخطائنا وكلفتنا الأخطاء هدف مبكر في شباكنا".

وأوضح " لم يكن من المفترض أن نقع في خطأ الهدف الأول".

وواصل "أضعنا أكثر من فرصة محققة على عكس المصري الذي سجل 3 أهداف من 4 فرص. علينا التحسن في أدائنا في المباريات القادمة".

المركز الأول

"ولكن مازلنا في المركز الأول".. هكذا واصل مارتن يول حديثه عقب لقاء المصري.

وأردف "أثق في قدراتنا على مواصلة المشوار بنجاح رغم التعثر. ونحتاج إلى تحسين اللمسة الأخيرة".

وتطرق مارتن يول في حديثه عن المصري قائلا: "درسنا فريق المصري بشكل جيد. ومهاجمهم يتميز في الألعاب الرأسية وكان لدينا مشكلة كبيرة في المباراة".

وتابع "كان لابد من نقل الكرة في وسط ملعبنا بشكل أفضل. لم نكن متماسكين بالشكل المطلوب وغياب عبد الله السعيد بالتأكيد كان مؤثرا أمام المصري".

وأتم "لدي إيمان قوي بقدرات وقوي لاعبي الأهلي. نحن ننافس على جميع البطولات ولذلك لابد من تقديم مباريات قوية دائما".

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 71 من 31 مباراة ليتجمد الفارق مع الزمالك عند 5 نقاط.