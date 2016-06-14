إبراهيم حسن: الوقت الضائع أمام الأهلي = مباراة كرة خماسية

انتقد إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري الحكم الدولي جهاد جريشة، لاحتسابه ثماني دقائق وقت بدل ضائع في مباراة الأهلي التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 3-2 في الدوري.

فقد الأهلي متصدر المسابقة ثلاث نقاط ثمينة في رحلة استعاده لقب الدوري على يد المصري في مباراة مؤجلة من الجولة 24.

وصرح إبراهيم حسن عبر قناة "نايل سبورت": "الوقت الضائع مبالغ فيه، فالمباراة لم يكن بها توقفات تستحق كل هذه المدة، رغم أن جهاد جريشة أدى مباراة مميزة".

وأضاف "هذا الوقت الضائع أمام فريق مثل الأهلي مثل مباراة في الكرة الخماسية".

وواصل "الجهاز الفني للمصري كان لديه شعور أن الأهلي من الممكن أن يعود للمباراة بعد تأخره بثلاثة أهداف، فهو أقوى فريق في إفريقيا، ولديه تشكيلة قوية للغاية".

وأشار مدير الكرة بالمصري إلى أن الفريقان أضاعا عدة فرص محققة، إلا أن التوفيق حالف ناديه، ولم يهدر الجهد المبذول للاعبين طوال اللقاء.

وأكد إبراهيم حسن أن شقيقه حسام المدير الفني اضطر لإجراء تبديلاته الثلاثة لشعور لاعبيه بالإرهاق الشديد، وشكواهم من إصابات عضلية.