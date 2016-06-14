4249 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات النقل في أم القيوين غداً

أكد سعيد بن حسين مدير مدير منطقة أم القيوين التعليمية بالإنابة استعداد إدارة المنطقة التعليمية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأخير للصفوف من الثالث وحتى الحادي عشر، حيث تم تسلم الامتحانات، وسيتم تسليمها إلى إدارات المدارس في الوقت المحدد، إضافة إلى تشكيل لجان للمطبعة وأخرى لمتابعة ومراقبة الامتحانات لكافة المدارس بالمنطقة.

لافتاً إلى أن عدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأخير من الصفوف الثالث وحتى الحادي عشر بفرعيه العلمي والأدبي يبلغ 4 آلاف و249 طالباً وطالبة منهم 396 طالباً يدرسون بمدرسة الأمير للتعليم الثانوي و137 طالبة بمدرسة المعلا للتعليم الثانوي للبنات و114 بمدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي و75 بمدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي و444 بمدرسة صفية بنت عبدالمطلب الحلقة الثانية بنات و487 بمدرسة الضياء للتعليم الأساسي الحلقة الثانية و616 بمدرسة أم القرى للتعليم الخاص، مبيناً أن إدارة المنطقة أكملت كافة استعداداتها للامتحانات.

مواد

وأضاف أن الطلبة من الصف الثالث وحتى الصف الخامس يستهلون امتحاناتهم في بمادة الرياضيات ويبدأ طلبة الصف السادس وحتى التاسع امتحاناتهم بمادة العلوم تليها مادة اللغة الإنجليزية ثم امتحان الرياضيات ثم اللغة العربية، ويختتم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأخير بالتربية الإسلامية، فيما يستهل طلبة الصف العاشر العام امتحاناتهم بمادة الرياضيات تليها اللغة العربية.

ثم العلوم وبعدها اللغة الإنجليزية ويختتمون امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية، كما يستهل طلبة العاشر امتحاناتهم بمادة الرياضيات ويختتمونها بمادة الفيزياء، ويستهل طلبة الحادي عشر العام امتحاناتهم بمادة الرياضيات وبعدها التربية الإسلامية ثم يختتمونها بمادة اللغة العربية، ويستهل طلبة الحادي عشر متقدم امتحاناتهم بمادة الرياضيات ويختتمونها بمادة الأحياء.

مقترحات

ولفت مدير المنطقة بالإنابة إلى أن من توصيات ومقترحات لجان المتابعة وضع الملصقات الخاصة بطلبة صفوف النقل من الثالث وحتى الحادي عشر مع تبيان تعليمات عقوبة الغش في الامتحان على طاولة الطالب الممتحن، وحظر استخدام كافة أنواع الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية الذكية ذات الخاصية الصوتية والسمعية.

كما يحظر على جميع العاملين في لجان الامتحانات حمل أو استخدام الهواتف الذكية أو أي أجهزة إلكترونية أخرى ذكية، إضافة إلى رفع أسماء الحالات الخاصة قبل فترة كافية لإجراء وتوفير ما يلزم والمرور دورياً من المراقبين داخل القاعات للتأكد من التهوية وملاحظات الطلاب والمراقبين والحالات المرضية الخاصة وتسهيل أعمال المراقبين المكلفين من إدارة المنطقة وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة.