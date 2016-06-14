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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

على الصعيد المهنى ..


>ربما يكون اليوم هو الأنسب للتحدث مع مديرك فى العمل فيما يزعجك من جانب زملائك، حاول أن تتعامل مع الأمور بحكمة، ولا تدع المدير يشعر بأنك غير قادر على التعامل مع الأزمات، فتجاوزك لهذه الأزمة سيجعل مديرك يقدرك أكثر سابق.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>التأكد من مشاعرك هذه الفترة سيحسم لك الكثير من القرارات التى أخذت منك وقت كبير فى التفكير، علامات ودلائل كثيرة تسهل عليك اتخاذ القرار وتجعلك أكثر مرونة فى التفكير، المشاعر تحتاج إلى مزيد من الاستماع لصوت القلب بعيداً عن التفكير المطلق.

على الصعيد الصحى..


>الحصول على إجازة سريعة من العمل والاسترخاء، أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء خلال الفترة المقبلة،عليك كذلك أن تقوم بعمل التحاليل حتى تطمئنك على صحتك، وتكسر حاجز الشكوك التى تسيطر عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تكون أوضاعه فى طريقها للتحسن، كما أن كل المخاوف التى كانت تحاصرك بخصوص حياتك العاطفية عليك أن تعرف كيف يمكن أن تتخلص منها خلال الفترة المقبلة، حتى تنعم بحياة هادئة وبال مطمئن.

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مصر 365

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