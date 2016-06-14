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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

على الصعيد المهنى..


>استهتارك بالعمل سينقلب عليك اليوم، و سيتخذ ضدك الكثير من الإجراءات التى يمكن من خلالها عقابك على اهمالك فى عملك خلال الفترة الماضية، اهتم أكثر بعملك ولا تدفع الأخرين إلى اتخاذ الإجراءات العنيفة ضدك، واحذر من غضب رؤسائك لأن الفرص فى العمل لن تتكرر كثيراً

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..


> علاقتك بالحبيب جيدة، واليوم سيكون هو الأفضل على كافة المستويات، خصوصاً أنك قررت أن تتفهم ما يضايقه، كما أنه كان حريص خلال الفترة الماضية أن يتفهم مشاعرك ويتعامل معها بتقدير واحترام فلابد أن تتعامل معه بنفس الأسلوب.

على الصعيد الصحى ..


>وعكات صحية خفيفة متلاحقة ستؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية بشكل عام، تحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب كما هى حتى تخسر كثيراً فى الفترة القادمة، واحذر من ارتفاع الضغوط والقولون العصبى وتجنب الأشياء المحفزة لهم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية ويحتاج إلى الاهتمام بالناحية الصحية واستشارة الطبيب والابتعاد أن الضغوط النفسية والعصبية حتى يمر من هذه الفترة بسلام ودون أعراض جانبية.

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مصر 365

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