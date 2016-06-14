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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الحوت بعد بذلك سلسلة طويلة من المجهود فى صعيد العمل الفترة الماضية تشعر الآن بحالة من الإرهاق و التعب و هو ما يجعل تركيزك يقل تدريجيا بالصعيد المهنى ، فحاول أن تأخذ قسط من الراحة لكى تستعيد نشاطك من جديد .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الحوت العاطفية يسيطر عليها القلق و الاحباط بعد وصولك مع شريكك لطريق مسدود بالمشاكل و الأضطرايات ، فعليك أن تكون أكثر حكمة لكى تستطيع حل مشاكلك .

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحوت حالتك الصحية سيئة و خاصة بعد معاناتك من الارهاق دون ان تفكر فى حل لذلك فبالضرورة أن تهتم بحالتك الصحية و المزاحية معا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن تستطيع خلال الايام القليلة القادمة ان تخرج من كل المشاكل التى تعرضت لها مؤخرا ، وسيحدث تعاون كبير مع عدد من زملائك بأحدى المشروعات الكبرى.

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مصر 365

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