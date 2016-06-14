برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لمواليد برج الحوت بعد بذلك سلسلة طويلة من المجهود فى صعيد العمل الفترة الماضية تشعر الآن بحالة من الإرهاق و التعب و هو ما يجعل تركيزك يقل تدريجيا بالصعيد المهنى ، فحاول أن تأخذ قسط من الراحة لكى تستعيد نشاطك من جديد .>حياة برج الحوت العاطفية يسيطر عليها القلق و الاحباط بعد وصولك مع شريكك لطريق مسدود بالمشاكل و الأضطرايات ، فعليك أن تكون أكثر حكمة لكى تستطيع حل مشاكلك .>لمواليد برج الحوت حالتك الصحية سيئة و خاصة بعد معاناتك من الارهاق دون ان تفكر فى حل لذلك فبالضرورة أن تهتم بحالتك الصحية و المزاحية معا.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن تستطيع خلال الايام القليلة القادمة ان تخرج من كل المشاكل التى تعرضت لها مؤخرا ، وسيحدث تعاون كبير مع عدد من زملائك بأحدى المشروعات الكبرى.