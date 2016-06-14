برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الجوزاء تستحق أن تركز بها اكثر من ذلك، وأن تأخذ قرارات تأخرت كثيرا فيها و هى التى ستحل جزء كبير من مشاكلك فى مجال العمل .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الجوزاء العاطفية تبدو مستقرة فإذا استطعت ان تتخلى تماما عن أنانيتك ستتحول العلاقة إلى رائعة كون شريكك يسعى دائما لإرضائك و تقبل عيوبك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجوزاء تعانى من اضطرابات عديدة و ذلك بعد تعرضك الفترة الإخيرة للكثير من الضغوط العائلية و هو ما جعل حالتك المزاجية و الصحية فى توتر مستمر.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان الفترة المقبلة تحتاج للالتزام الشديد فى شتى جوانب حياتك فتخلى عن " العشوائية " التى تتبعها فى العديد من الأمور.