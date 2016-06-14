برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>الحياة العملية لمواليد برج الثور مازالت متوترة لحد كبير و يسودها الطاقة السلبية التى ستؤثر على حالتك المزاجية ، و لان قوة التحمل والثقة بالنفس من اهم صفاتك فلا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب . على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الثور العاطفية تسودها بعض التوترات التى عليك ان تعمل جاهدا على تخطيها ، و ادعوا شريكك للنقاش حول ما حدث من اضطرابات بينكما الفترة الاخيرة و ذلك لتصلوا لحل أمثل . برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور عليك ان تهتم بنسبة كبيرة بحالتك الصحية و لا تنتظر ان يتفاقم الامر لكى تفكر فى استشارة طبيب ، فأنت بحاجه الى الفحوصات الطبية منذ فترة فقم بإجرائها فورا . توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الايام المقبلة تحتاج للاستقرار و الهدوء ، فابتعد بشتر الطرق عن التوتر سواء بمجال العمل او على الصعيد العائلى و العاطفي.

شبكةعيونالإخبارية

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