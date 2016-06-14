أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الثور مازالت متوترة لحد كبير و يسودها الطاقة السلبية التى ستؤثر على حالتك المزاجية ، و لان قوة التحمل والثقة بالنفس من اهم صفاتك فلا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الثور العاطفية تسودها بعض التوترات التى عليك ان تعمل جاهدا على تخطيها ، و ادعوا شريكك للنقاش حول ما حدث من اضطرابات بينكما الفترة الاخيرة و ذلك لتصلوا لحل أمثل .

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور عليك ان تهتم بنسبة كبيرة بحالتك الصحية و لا تنتظر ان يتفاقم الامر لكى تفكر فى استشارة طبيب ، فأنت بحاجه الى الفحوصات الطبية منذ فترة فقم بإجرائها فورا .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الايام المقبلة تحتاج للاستقرار و الهدوء ، فابتعد بشتر الطرق عن التوتر سواء بمجال العمل او على الصعيد العائلى و العاطفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى