برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الثور مازالت متوترة لحد كبير و يسودها الطاقة السلبية التى ستؤثر على حالتك المزاجية ، و لان قوة التحمل والثقة بالنفس من اهم صفاتك فلا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الثور العاطفية تسودها بعض التوترات التى عليك ان تعمل جاهدا على تخطيها ، و ادعوا شريكك للنقاش حول ما حدث من اضطرابات بينكما الفترة الاخيرة و ذلك لتصلوا لحل أمثل .
برج الثور على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الثور عليك ان تهتم بنسبة كبيرة بحالتك الصحية و لا تنتظر ان يتفاقم الامر لكى تفكر فى استشارة طبيب ، فأنت بحاجه الى الفحوصات الطبية منذ فترة فقم بإجرائها فورا .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الايام المقبلة تحتاج للاستقرار و الهدوء ، فابتعد بشتر الطرق عن التوتر سواء بمجال العمل او على الصعيد العائلى و العاطفي.