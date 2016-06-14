برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>انتظر حتى تتأكد أن الأمور كلها تسير فى صالحك، الانفعالات لن تساعدك على الوصول لشىء، وتشبثك بالرأى فى هذا الوقت لصالحك على عكس المرات السابقة، أنت على الحق ولذلك ستواجه كثير من المشكلات حتى تثبت ذلك وتنتصر لحقك. برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

>تتابعات مشكلاتك مع شريك الحياة لن تأتى فرادى لكنها ستأتى مرة واحدة من خلال صدام حاد ينشب بينك وبينه بسبب التراكمات الماضية التى تركتماها دون حل، الأمور فى طريقها للتعقيد وتحتاجا إلى مزيد من الحكمة والصبر قبل إصدار أى كلمة من الممكن أن تنهى علاقاتكما. على الصعيد الصحى..

>الجيوب الأنفية والحساسية هما أمراض العصر عند كثير من الأشخاص، تحتاج إلى الابتعاد عن الروائح النفاذة والأدخنة حتى لا تزيد مشكلتك، ولا تنسى أن العلاج الخاص بك يجب أن يلازمك فى كل مكان و زمان. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مضطربة بسبب وجود مشكلات قديمة بينه وبين شريك حياته يعيد فتحها احد المواقف العابرة الذى سيتطور سريعاً حتى يتسبب فى مشكلة كبيرة قد تنهى العلاقة تماماً.

شبكةعيونالإخبارية

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