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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>بداية جديدة ربما تكون هى الأفضل لك على الصعيد المهنى، لكنها لن تكون الأفضل لك على الصعيد الإنسانى فضغوط العمل لن تتوافق مع حبك للحياة ولممارسة بعض العادات الخاصة لكن لكن ما سيهون عليك هذه الأمور، هو تحسن حالتك المالية بشكل ملحوظ و مفاجئ، مما يجعلك ترى الأمور بشكل إيجابى أكثر من ذلك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>الأحوال العاطفية تبدو على ما يرام لكن بواطن الأمور تخفى كثيراً من المشاعر، التى تؤكد أن القلب يسير عكس اتجاه العقل، فالحنين على حب قديم يسيطر عليك بشكل كبير هذه الفترة، والواقع الذى يحتوى على علاقة عاطفية حالياً، لا يتناسب مع هذه المشاعر خاصة إنك من الشخصيات الت تعانى من التردد فى كثير من قراراتها، فلابد من الحسم قبل الخوض أكثر فى العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>السهر لساعات طويلة يومياً يدمر جهازك العصبى بشكل تدريجى، وتناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل سريع ودون أن تدرى، علامات الإرهاق تغيم على وجهك، والشعور الدائم بالإجهاد ناتج عن عدم الحصول على ساعات النوم الكافية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هامة فى حياته خاصة بعد البدايات العملية الجديدة التى تتطلب منه مزيداً من التفرغ حتى يستطيع إثبات نفسه وقدرته على تولى المناصب الهامة، والأحوال العاطفية تحتاج مزيداً من التركيز فى الفترة القادمة.

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مصر 365

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