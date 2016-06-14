برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 14/6 /2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>إن لم تشعر بالراحة فى عملك الحالى، فعليك اتخاذ قراراً إما بالاستمرار، أو تركه .. المهم ألا تضيع وقتك ومجهودك فيما لا طائل من ورائه، الحياة تحتاج منك إلى الحسم فى كثير من الأمور.. لذلك عليك ان تحسم هذا الأمر مع نفسك، وتحدد جيداً ماذا تريد، وقبل أن تتركه يجب أن تعرف البدائل والفرص المتاحة. على الصعيد العاطفى:

>لا تترك فرصة للآخرين ليتدخلوا فى حياتك العاطفية، فأمورك الخاصة من شأنك أنت، وغذا حدثت أى مشكلة بينك وبينك شريك حياتك .. فالأولى أن تقوما بحلها بعيداً عن الناس الذين يزيدون الأمور سوءاً، فلا أحد سيصلح أمراً إن لم يكن لديكما الاستعداد لذلك. برج القوس على الصعيد الصحي:

>عندما يبدأ أى شخص فى ممارسة الرياضة، لا يكون الأمر بالسهولة التى يتخيلها البعض، فالأمر يحتاج غلى المثابرة والصبر والمعافرة .. يحتاج كذلك إلى صحبة تعينك على المداومة، فليس مهماً أن تمارس الرياضة لوقت طويل، أو لدقائق، المهم أن تداوم على هذه الرياضة. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

>أى تغيير يبدا من الأفكار الخاصة بك، فإن قمت بتغييرها سيسهل عليك تغيير سلوكك، لذلك عليك أن تغير أفكارك أولاً .. إذا أردت أن تلحظ أى تغيير فى حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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