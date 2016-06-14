برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 14/6/ 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بعض الأشخاص الذين اختفوا عن الأنظار سيظهرون مجددًا فى حياتك فجاة وقد يصاحب ذلك مصادر جديدة لدخلك ويمنحونك الحماس للعمل بقوة ، وبالتالى يتحسن وضعك المالي.>سوف تكون هناك حاجة لتقديم الحب غير المشروط والدعم لشريك حياتك. قد تتعلم شيئا من ذلك يحتمل أن يكون ضارا، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وتكون متعاطفا وقريبا سوف تجد أن علاقتك فى الواقع أقوى مما تظن. لا تحكم على شريك حياتك بقسوة.>فى نهاية اليوم قد تكون المتاعب الصحية صعبة بعض الشيء بالنسبة لك! ولكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا، والتأمل، يمكنك التغلب على كل العقبات التى تحول دون تمتعك بصحة جيدة!>الناس تقبل على الأفكار الساحرة الخاصة بك فى هذه المرحلة من الزمن. يجب أن لا تترك أى فرصة دون أن تستغلها لتعزيز موقفك وتحسينه.