برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>تظهر فى طريقك الكثير من الإغراءات بأن تتبع طرقًا مختصرة لإنجاز العمل ولكن يجب أن تتجاهلها وتلتزم الصراط المستقيم فهذه الاختصارات يمكن فى نهاية المطاف أن تضر بحياتك المهنية ورغم أنه ليس من السهل أن تختار الطريق المستقيم إلا إنه يجب عليك أن تفعل ذلك. على الصعيد العاطفي:

>حان الوقت للاستمتاع بالجانب المشرق فى العلاقات الإنسانية فى حياتك، توقف عن البحث عن المعانى الخفية والآثار العميقة لكل شيء فى حياتك وبدلاً من ذلك استمتع بما يفعله لك المقربون. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تحصل على بعض التشجيع من أجل العناية بصحتك والحماس لتبدأ نمط حياة صحى أو على الأقل تبتعد عن العادات غير الصحية التى تتبعها لتحسن صحتك ولياقتك البدنية. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>اليوم هو يوم القرار، حان الوقت لتأخذ قرارا حاسمًا بشأن بعض القضايا التى شغلتك طويلاً الأسبوع الماضى، ورغم أن القرار قد يبدو صعبًا فى البداية قلبك سيرشدك للاتجاه الصحيح.

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شبكةعيونالإخبارية

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