برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>نجمك صاعد فى العمل هذه الأيام وهو ما يفعل المعجزات بالنسبة لحالتك المادية ولكنه فى المقابل يولد الكثير من الغيرة والحقد فى مكان عملك بين الزملاء وهو ما يمكنك تداركه من خلال بناء بعض الجسور مع زملائك ولكنك تحتاج إلى أن تحدد من هو الصديق من العدو على الصعيد العاطفي:

>حان الوقت لإعادة النظر فى فى موقفك بشأن شخص مميز فى حياتك واليوم سترى ما إذا كان الشخص الذى تشعر بالانجذاب نحوه يبادلك المشاعر أم لا وحاول أن تكون مباشرا بدلاً من أية العاب وحيل بينكما. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>كن حذرًا بشأن الوقوع فى الحوادث والإصابات اليوم لأنه حتى الإصابات الصغيرة يمكن أن تصبح خطيرة الآن قد تحتاج لاستشارة طبيب ولكن على أى حال لا يجب أن تترك أى مرض جسدى دون علاج لأنه مرحلة مؤقتة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>امامك خيارين اثنين فقط وكلاهما مؤلمين بنفس القدر وفى حال تمكنت من تحمل الخسارة فى أى من الخيارين تشعر بالراحة لأن الحيرة توقفت.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365