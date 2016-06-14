أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>نجمك صاعد فى العمل هذه الأيام وهو ما يفعل المعجزات بالنسبة لحالتك المادية ولكنه فى المقابل يولد الكثير من الغيرة والحقد فى مكان عملك بين الزملاء وهو ما يمكنك تداركه من خلال بناء بعض الجسور مع زملائك ولكنك تحتاج إلى أن تحدد من هو الصديق من العدو

على الصعيد العاطفي:


>حان الوقت لإعادة النظر فى فى موقفك بشأن شخص مميز فى حياتك واليوم سترى ما إذا كان الشخص الذى تشعر بالانجذاب نحوه يبادلك المشاعر أم لا وحاول أن تكون مباشرا بدلاً من أية العاب وحيل بينكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>كن حذرًا بشأن الوقوع فى الحوادث والإصابات اليوم لأنه حتى الإصابات الصغيرة يمكن أن تصبح خطيرة الآن قد تحتاج لاستشارة طبيب ولكن على أى حال لا يجب أن تترك أى مرض جسدى دون علاج لأنه مرحلة مؤقتة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>امامك خيارين اثنين فقط وكلاهما مؤلمين بنفس القدر وفى حال تمكنت من تحمل الخسارة فى أى من الخيارين تشعر بالراحة لأن الحيرة توقفت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى