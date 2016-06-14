حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

>برج الأسد على الصعيد المهنى..

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

>برج السرطان على الصعيد المهنى..

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة



>برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 14 يونيو

>برج العذراء على الصعيد المهنى ..

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 14/ 6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 14/ 6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 14/6/ 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 14/6 /2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 14/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>انتظر حتى تتأكد أن الأمور كلها تسير فى صالحك، الانفعالات لن تساعدك على الوصول لشىء، وتشبثك بالرأى فى هذا الوقت لصالحك على عكس المرات السابقة، أنت على الحق ولذلك ستواجه كثير من المشكلات حتى تثبت ذلك وتنتصر لحقك.>تتابعات مشكلاتك مع شريك الحياة لن تأتى فرادى لكنها ستأتى مرة واحدة من خلال صدام حاد ينشب بينك وبينه بسبب التراكمات الماضية التى تركتماها دون حل، الأمور فى طريقها للتعقيد وتحتاجا إلى مزيد من الحكمة والصبر قبل إصدار أى كلمة من الممكن أن تنهى علاقاتكما.>الجيوب الأنفية والحساسية هما أمراض العصر عند كثير من الأشخاص، تحتاج إلى الابتعاد عن الروائح النفاذة والأدخنة حتى لا تزيد مشكلتك، ولا تنسى أن العلاج الخاص بك يجب أن يلازمك فى كل مكان و زمان.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مضطربة بسبب وجود مشكلات قديمة بينه وبين شريك حياته يعيد فتحها احد المواقف العابرة الذى سيتطور سريعاً حتى يتسبب فى مشكلة كبيرة قد تنهى العلاقة تماماً.>الحياة العملية لمواليد برج الجوزاء تستحق أن تركز بها اكثر من ذلك، وأن تأخذ قرارات تأخرت كثيرا فيها و هى التى ستحل جزء كبير من مشاكلك فى مجال العمل .>حياة برج الجوزاء العاطفية تبدو مستقرة فإذا استطعت ان تتخلى تماما عن أنانيتك ستتحول العلاقة إلى رائعة كون شريكك يسعى دائما لإرضائك و تقبل عيوبك.>لمواليد برج الجوزاء تعانى من اضطرابات عديدة و ذلك بعد تعرضك الفترة الإخيرة للكثير من الضغوط العائلية و هو ما جعل حالتك المزاجية و الصحية فى توتر مستمر.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان الفترة المقبلة تحتاج للالتزام الشديد فى شتى جوانب حياتك فتخلى عن " العشوائية " التى تتبعها فى العديد من الأمور.>الحياة العملية لمواليد برج الثور مازالت متوترة لحد كبير و يسودها الطاقة السلبية التى ستؤثر على حالتك المزاجية ، و لان قوة التحمل والثقة بالنفس من اهم صفاتك فلا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب .>حياة برج الثور العاطفية تسودها بعض التوترات التى عليك ان تعمل جاهدا على تخطيها ، و ادعوا شريكك للنقاش حول ما حدث من اضطرابات بينكما الفترة الاخيرة و ذلك لتصلوا لحل أمثل .>لمواليد برج الثور عليك ان تهتم بنسبة كبيرة بحالتك الصحية و لا تنتظر ان يتفاقم الامر لكى تفكر فى استشارة طبيب ، فأنت بحاجه الى الفحوصات الطبية منذ فترة فقم بإجرائها فورا .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الايام المقبلة تحتاج للاستقرار و الهدوء ، فابتعد بشتر الطرق عن التوتر سواء بمجال العمل او على الصعيد العائلى و العاطفي.>لمواليد برج الحوت بعد بذلك سلسلة طويلة من المجهود فى صعيد العمل الفترة الماضية تشعر الآن بحالة من الإرهاق و التعب و هو ما يجعل تركيزك يقل تدريجيا بالصعيد المهنى ، فحاول أن تأخذ قسط من الراحة لكى تستعيد نشاطك من جديد .>حياة برج الحوت العاطفية يسيطر عليها القلق و الاحباط بعد وصولك مع شريكك لطريق مسدود بالمشاكل و الأضطرايات ، فعليك أن تكون أكثر حكمة لكى تستطيع حل مشاكلك .لمواليد برج الحوت حالتك الصحية سيئة و خاصة بعد معاناتك من الارهاق دون ان تفكر فى حل لذلك فبالضرورة أن تهتم بحالتك الصحية و المزاحية معا.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن تستطيع خلال الايام القليلة القادمة ان تخرج من كل المشاكل التى تعرضت لها مؤخرا ، وسيحدث تعاون كبير مع عدد من زملائك بأحدى المشروعات الكبرى.>استهتارك بالعمل سينقلب عليك اليوم، و سيتخذ ضدك الكثير من الإجراءات التى يمكن من خلالها عقابك على اهمالك فى عملك خلال الفترة الماضية، اهتم أكثر بعملك ولا تدفع الأخرين إلى اتخاذ الإجراءات العنيفة ضدك، واحذر من غضب رؤسائك لأن الفرص فى العمل لن تتكرر كثيراً> علاقتك بالحبيب جيدة، واليوم سيكون هو الأفضل على كافة المستويات، خصوصاً أنك قررت أن تتفهم ما يضايقه، كما أنه كان حريص خلال الفترة الماضية أن يتفهم مشاعرك ويتعامل معها بتقدير واحترام فلابد أن تتعامل معه بنفس الأسلوب.>وعكات صحية خفيفة متلاحقة ستؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية بشكل عام، تحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب كما هى حتى تخسر كثيراً فى الفترة القادمة، واحذر من ارتفاع الضغوط والقولون العصبى وتجنب الأشياء المحفزة لهم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية ويحتاج إلى الاهتمام بالناحية الصحية واستشارة الطبيب والابتعاد أن الضغوط النفسية والعصبية حتى يمر من هذه الفترة بسلام ودون أعراض جانبية.>ربما يكون اليوم هو الأنسب للتحدث مع مديرك فى العمل فيما يزعجك من جانب زملائك، حاول أن تتعامل مع الأمور بحكمة، ولا تدع المدير يشعر بأنك غير قادر على التعامل مع الأزمات، فتجاوزك لهذه الأزمة سيجعل مديرك يقدرك أكثر سابق.>التأكد من مشاعرك هذه الفترة سيحسم لك الكثير من القرارات التى أخذت منك وقت كبير فى التفكير، علامات ودلائل كثيرة تسهل عليك اتخاذ القرار وتجعلك أكثر مرونة فى التفكير، المشاعر تحتاج إلى مزيد من الاستماع لصوت القلب بعيداً عن التفكير المطلق.>الحصول على إجازة سريعة من العمل والاسترخاء، أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء خلال الفترة المقبلة،عليك كذلك أن تقوم بعمل التحاليل حتى تطمئنك على صحتك، وتكسر حاجز الشكوك التى تسيطر عليك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تكون أوضاعه فى طريقها للتحسن، كما أن كل المخاوف التى كانت تحاصرك بخصوص حياتك العاطفية عليك أن تعرف كيف يمكن أن تتخلص منها خلال الفترة المقبلة، حتى تنعم بحياة هادئة وبال مطمئن.>تبقى عالقًا غير قادر على اتخاذ القرار بترك العمل أو البقاء فيه وذلك سوف يؤثر بالسلب على انتجاك عليك أن تتخذ قرارات حاسمة وتقرر ما هو المناسب لك لا تضيع الكثير من الوقت.>الملل فى العلاقات العاطفية قد يدمرها تمامًا عليك أن تعيد الروح إلى علاقتك مع الشريك مرة أخرى من الممكن أن تفعل ذلك بهدية بسيطة مفاجئة أو بخروجة مميزة تعيد لعلاقتكم الحب والفرحة مرة أخرى.>قد تعانى من بعض الآلام المفاجئة لا تتجاهل الأمر فقد يتفاقم إلى مشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها فور شعورك بأى تعب مفاجئ استشر الطبيب واحذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك.>يسيطر عليك روح التفاؤل اليوم رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها عليك أنت تستمر فى هذا وتحاول أن تخطط جيدًا للفترة القادمة فأنت تحتاج فى حياتك إلى الكثير من القرارات الحاسمة.>نجمك صاعد فى العمل هذه الأيام وهو ما يفعل المعجزات بالنسبة لحالتك المادية ولكنه فى المقابل يولد الكثير من الغيرة والحقد فى مكان عملك بين الزملاء وهو ما يمكنك تداركه من خلال بناء بعض الجسور مع زملائك ولكنك تحتاج إلى أن تحدد من هو الصديق من العدو>حان الوقت لإعادة النظر فى فى موقفك بشأن شخص مميز فى حياتك واليوم سترى ما إذا كان الشخص الذى تشعر بالانجذاب نحوه يبادلك المشاعر أم لا وحاول أن تكون مباشرا بدلاً من أية العاب وحيل بينكما.>كن حذرًا بشأن الوقوع فى الحوادث والإصابات اليوم لأنه حتى الإصابات الصغيرة يمكن أن تصبح خطيرة الآن قد تحتاج لاستشارة طبيب ولكن على أى حال لا يجب أن تترك أى مرض جسدى دون علاج لأنه مرحلة مؤقتة.>امامك خيارين اثنين فقط وكلاهما مؤلمين بنفس القدر وفى حال تمكنت من تحمل الخسارة فى أى من الخيارين تشعر بالراحة لأن الحيرة توقفت.>تظهر فى طريقك الكثير من الإغراءات بأن تتبع طرقًا مختصرة لإنجاز العمل ولكن يجب أن تتجاهلها وتلتزم الصراط المستقيم فهذه الاختصارات يمكن فى نهاية المطاف أن تضر بحياتك المهنية ورغم أنه ليس من السهل أن تختار الطريق المستقيم إلا إنه يجب عليك أن تفعل ذلك.>حان الوقت للاستمتاع بالجانب المشرق فى العلاقات الإنسانية فى حياتك، توقف عن البحث عن المعانى الخفية والآثار العميقة لكل شيء فى حياتك وبدلاً من ذلك استمتع بما يفعله لك المقربون.>تحصل على بعض التشجيع من أجل العناية بصحتك والحماس لتبدأ نمط حياة صحى أو على الأقل تبتعد عن العادات غير الصحية التى تتبعها لتحسن صحتك ولياقتك البدنية.>اليوم هو يوم القرار، حان الوقت لتأخذ قرارا حاسمًا بشأن بعض القضايا التى شغلتك طويلاً الأسبوع الماضى، ورغم أن القرار قد يبدو صعبًا فى البداية قلبك سيرشدك للاتجاه الصحيح.>بعض الأشخاص الذين اختفوا عن الأنظار سيظهرون مجددًا فى حياتك فجاة وقد يصاحب ذلك مصادر جديدة لدخلك ويمنحونك الحماس للعمل بقوة ، وبالتالى يتحسن وضعك المالي.>سوف تكون هناك حاجة لتقديم الحب غير المشروط والدعم لشريك حياتك. قد تتعلم شيئا من ذلك يحتمل أن يكون ضارا، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وتكون متعاطفا وقريبا سوف تجد أن علاقتك فى الواقع أقوى مما تظن. لا تحكم على شريك حياتك بقسوة.>فى نهاية اليوم قد تكون المتاعب الصحية صعبة بعض الشيء بالنسبة لك! ولكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا، والتأمل، يمكنك التغلب على كل العقبات التى تحول دون تمتعك بصحة جيدة!>الناس تقبل على الأفكار الساحرة الخاصة بك فى هذه المرحلة من الزمن. يجب أن لا تترك أى فرصة دون أن تستغلها لتعزيز موقفك وتحسينه.>إن لم تشعر بالراحة فى عملك الحالى، فعليك اتخاذ قراراً إما بالاستمرار، أو تركه .. المهم ألا تضيع وقتك ومجهودك فيما لا طائل من ورائه، الحياة تحتاج منك إلى الحسم فى كثير من الأمور.. لذلك عليك ان تحسم هذا الأمر مع نفسك، وتحدد جيداً ماذا تريد، وقبل أن تتركه يجب أن تعرف البدائل والفرص المتاحة.>لا تترك فرصة للآخرين ليتدخلوا فى حياتك العاطفية، فأمورك الخاصة من شأنك أنت، وغذا حدثت أى مشكلة بينك وبينك شريك حياتك .. فالأولى أن تقوما بحلها بعيداً عن الناس الذين يزيدون الأمور سوءاً، فلا أحد سيصلح أمراً إن لم يكن لديكما الاستعداد لذلك.>عندما يبدأ أى شخص فى ممارسة الرياضة، لا يكون الأمر بالسهولة التى يتخيلها البعض، فالأمر يحتاج غلى المثابرة والصبر والمعافرة .. يحتاج كذلك إلى صحبة تعينك على المداومة، فليس مهماً أن تمارس الرياضة لوقت طويل، أو لدقائق، المهم أن تداوم على هذه الرياضة.>أى تغيير يبدا من الأفكار الخاصة بك، فإن قمت بتغييرها سيسهل عليك تغيير سلوكك، لذلك عليك أن تغير أفكارك أولاً .. إذا أردت أن تلحظ أى تغيير فى حياتك.>بداية جديدة ربما تكون هى الأفضل لك على الصعيد المهنى، لكنها لن تكون الأفضل لك على الصعيد الإنسانى فضغوط العمل لن تتوافق مع حبك للحياة ولممارسة بعض العادات الخاصة لكن لكن ما سيهون عليك هذه الأمور، هو تحسن حالتك المالية بشكل ملحوظ و مفاجئ، مما يجعلك ترى الأمور بشكل إيجابى أكثر من ذلك.>الأحوال العاطفية تبدو على ما يرام لكن بواطن الأمور تخفى كثيراً من المشاعر، التى تؤكد أن القلب يسير عكس اتجاه العقل، فالحنين على حب قديم يسيطر عليك بشكل كبير هذه الفترة، والواقع الذى يحتوى على علاقة عاطفية حالياً، لا يتناسب مع هذه المشاعر خاصة إنك من الشخصيات الت تعانى من التردد فى كثير من قراراتها، فلابد من الحسم قبل الخوض أكثر فى العلاقة.>السهر لساعات طويلة يومياً يدمر جهازك العصبى بشكل تدريجى، وتناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل سريع ودون أن تدرى، علامات الإرهاق تغيم على وجهك، والشعور الدائم بالإجهاد ناتج عن عدم الحصول على ساعات النوم الكافية.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هامة فى حياته خاصة بعد البدايات العملية الجديدة التى تتطلب منه مزيداً من التفرغ حتى يستطيع إثبات نفسه وقدرته على تولى المناصب الهامة، والأحوال العاطفية تحتاج مزيداً من التركيز فى الفترة القادمة.