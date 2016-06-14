اليمن تدين حادث أورلاندو الإرهابى فى أمريكا

أدانت الجمهورية اليمنية الهجوم الإرهابى الذى وقع بمدينة أورلاندو الأمريكية وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية- فى بيان اليوم الاثنين- أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تتطلب التعاون والوقوف جنبا إلى جنب للقضاء على آفة الإرهاب وعناصر الشر التى تستهدف الأبرياء وتزعزع الامن والاستقرار.

وأضاف البيان الذى بثته وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التى تنشر الفوضى والدمار تتنافى تماما مع كافة القيم والمبادئ الاخلاقية والانسانية.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف اليمن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة الإرهاب وإدانتها واستنكارها لمثل هذه الاعمال الاجرامية. وطالبت المجتمع الدولى بضرورة التكاتف وبذل الجهود لمحاربة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره ووضع حد لمثل هذه الاعمال الإرهابية والتغلب عليها فى جميع أنحاء العالم.

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