في_اليورو بالفيديو – إيطاليا تمتطي الحصان الأسود

الإصابات تضرب إيطاليا وتخوض اليورو بلا نجوم وأول مباراة أمام الحصان الأسود بلجيكا؟ لا مشكلة.. الأتزوري يسقط رفاق أزار بهدفين دون رد.

وواجه منتخب إيطاليا منافسه بلجيكا يوم الاثنين في إطار الجولة الأولى من يورو 2016 لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا السويد وجمهورية أيرلندا.

فريق المدرب أنطونيو كونتي تصدر المجموعة برصيد ثلاثة نقاط بينما تأتي السويد وأيرلندا بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بهدف لمثله في وقت سابق.

فيما جاء منتخب بلجيكا في المركز الرابع والأخير بعد الهزيمة أمام الأتزوري.

إيطاليا تخطف

بدأت المباراة بسيطرة من بلجيكا وسدد رادجا ناينجولان كرة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها جيانلويجي بوفون.

ظلت بلجيكا مسيطرة على المباراة لكن دون فاعلية حقيقية على مرمى بوفون، بينما كانت إيطاليا تحاول الوصول لمرمى ثيبوت كورتوا.

وفي الدقيقة 31 أرسل ليوناردو بونوتشي تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب إلى إيمانويل جياكيريني الذي توغل داخل منطقة جزاء بلجيكا وسدد بيمناه مسجلا الهدف الأول للأتزوري.

وكاد جرازيانو بيللي أن يسجل هدفا ثانيا لإيطاليا في الدقيقة 36 ولكن رأسيته من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

إهدار الفرص

في الشوط الثاني استمرت سيطرة بلجيكا من أجل تسجيل هدف تعديل النتيجة، فيما لجأت إيطاليا للدفاع من وسط الملعب والضغط المتقدم.

وفي الدقيقة 53 انفرد روميلو لوكاكو بمرمى إيطاليا بعد تمريرة بينية متقنة من كيفن دي بروين، لكن مهاجم إيفرتون سدد الكرة بغرابة لخارج الملعب.

وردت إيطاليا سريعا وكاد بيللي أن يسجل هدفا قاتلا، لكن رأسيته تصدى لها كورتوا ببراعة.

وكاد البديل ديفوك أوريجي أن يدرك التعادل لبلجيكا لكن رأسيته مرت من أعلى مرمى بوفون.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع وبينما بلجيكا تحاول إدراك التعادل، أرسل أنطونيو كاندريفا تمريرة عرضية قابلها بيللي بتسديدة مباشرة بيمناه على الطائر مسجلا الهدف الثاني لإيطاليا.

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