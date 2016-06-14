في_اليورو بالفيديو والصور – صرخة بوفون

لم يكن رد فعل اعتيادي بل كان صرخة لإزالة كل الضغوط التي تحملها خلال الأيام الماضية.. هكذا كان احتفال جيانلويجي بوفون بانتصار إيطاليا.

وكانت إيطاليا قد حققت الانتصار في أول مبارياتها في يورو 2016 يوم الاثنين على حساب بلجيكا بهدفين دون رد. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة تألق بوفون وتصديه لأكثر من فرصة من لاعبي بلجيكا.

وعقب نهاية المباراة ذهب حارس الأتزوري إلى داخل مرماه وصرخ في الشباك بعد الانتصار الذي جعل إيطاليا تتصدر المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى.

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