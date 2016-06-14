في_اليورو – 9 أرقام من انتصار إيطاليا على بلجيكا.. ' بوفون التاريخي ومفاجأة فيلايني '

حقق المنتخب الإيطالي انتصارا هاما في بداية مشواره في يورو 2016 بعدما تغلب على بلجيكا بهدفين دون ليتصدر المجموعة الخامسة مبكرا.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة على حساب كل من السويد وجمهورية أيرلندا اللذان تعادلا في وقت سابق، فيما جاءت بلجيكا رابعا.

#في_اليورو بالفيديو – إيطاليا تمتطي الحصان الأسود

#في_اليورو بالفيديو والصور – صرخة بوفون

ويستعرض FilGoal.com أبرز 9 أرقام بعد انتصار إيطاليا على بلجيكا.

** أصبح حارس مرمى المنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون أكثر لاعب مثل الأتزوري في اليورو بعد مشاركته في 14 مباراة.

** بوفون هو أول لاعب يقود المنتخب الإيطالي في 3 نسخ مختلفة من اليورو حيث لعب في يورو 2008 - 2012 - 2016.

** هدف إيمانويل جياكيريني هو الأول له مع المنتخب الإيطالي منذ نوفمبر من عام 2013 في شباك المنتخب النيجيري.

** أصبح البلجيكي لوران سيمان والذي يلعب في صفوف فريق مونتريال الكندي أول لاعب يشارك في اليورو من صفوف فريق كندي.

** واصل دفاع المنتخب البلجيكي هفواته حيث يكفي القول أن في آخر 8 مباريات رسمية لم يحافظ زملاء الحارس ثيبوت كورتوا على نظافة شباكه.

** أصبح إيطاليا أكثر منتخب حافظ على نظافة شباكه في تاريخ اليورو في 17 مباراة أكثر من أي فريق آخر تليها هولندا بـ15 لقاء، ثم إسبانيا بـ13 مباراة، والبرتغال بـ12 مواجهة.

** جرازيانو بيللي هو أول لاعب من صفوف فريق ساوثامبتون الإنجليزي يسجل في تاريخ اليورو.

** يعد بيللي أكثر لاعب أحرز أهدافًا مع المنتخب الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي برصيد 6 أهداف.

** يعد متوسط ميدان بلجيكا مروان فيلاني ثاني أكثر اللاعبين صناعةً للفرص برصيد "7 فرص" خلف نجم فرنسا ديميتري باييه "8 فرص" في يورو 2016 حتى الآن.