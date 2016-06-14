تائه #في_اليورو – لوكاكو اختفى أمام إيطاليا

أقل اللاعبين في المباراة لمسا للكرة وأسوأ لاعبي منتخب بلجيكا في مباراة إيطاليا بالفعل هو روميلو لوكاكو.

وشارك لوكاكو في هزيمة بلجيكا بهدفين أمام إيطاليا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأروبية. (طالع التفاصيل)

ويقدم FilGoal.com فقرة ثابتة عقب جميع مباريات بطولة أمم أوروبا. عن اللاعب الأفضل والأسوأ في المباراة.

لم يقدم لوكاكو المستوى المنتظر منه في أولى مباريات منتخب بلجيكا في اليورو أمام إيطاليا رغم تألقه الموسم الماضي مع فريقه إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وطوال المباراة كان لوكاكو أقل لاعبي المنتخبين لمسا للكرة بما فيهم حارسي المرمى حيث لمسها في الشوط الأول 17 مرة فقط.

أرقام لوكاكو في المباراة كانت ضعيفة جدا حيث سدد مرتين فقط على مرمى بوفون إحداهما خارج الملعب والأخرى تصدى لها الحارس الإيطالي وذلك في 73 دقيقة شارك بها ولم يقم بأي مراوغة أو يصنع فرصة أو يرسل عرضية.

وفي الشوط الثاني انفرد لوكاكو بمرمى بوفون وسدد الكرة بشكل سييء أعلى المرمى مهدرا فرصة تعادل بلجيكا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم إيطاليا بهدف.

وحصل لوكاكو على أقل تقييم بين جميع اللاعبين في المباراة من قبل موقع "Whoscored.com" الإنجليزي المختص بإحصائيات اللاعبين بعدما حصل على 5.8 درجة من 10.