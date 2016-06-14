بطل #في_اليورو – بونوتشي مايسترو الدفاع

غاب بيرلو وماركيزيو وفيراتي صانعوا اللعب في إيطاليا فكان للمدافع ليوناردو بونوتشي رأي آخر.

وتألق المدافع بونوتشي ليقود منتخب بلاده إيطاليا للفوز على بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأوروبية بهدفين دون رد. (طالع التفاصيل)

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بونوتشي نجم دفاع يوفنتوس استحق لقب أفضل لاعب في المباراة بعد مستواه المميز في افتتاح إيطاليا لليورو.

ففي الوقت الذي كان منتخب بلجيكا يسيطر على المباراة بقوة ويهدد مرمى إيطاليا، قرر بونوتشي التخلي عن دوره الدفاعي بالتمرير لزملائه في الدفاع أو لاعبي الوسط.

وأرسل كرة طويلة على طريقة أندريا بيرلو وسط دفاع منتخب بلجيكا لم يستطع ألديرفيرليد منعها من المرور لأقصر لاعب في الملعب إيمانويل جياكيرني الذي استلم الكرة ووضعها في المرمى مسجلا هدف التقدم.

واستمر تألق بونوتشي ونجح في التعامل بشكل جيد مع الكرات العرضية التي وصلت له بالتعاون من الثنائي كيليني وبارزالي ليخرج منتخب إيطاليا من المباراة فائزا دون أن تهتز شباكه، ليحقق رقما قياسيا ويصبح أكثر منتخب حافظ على نظافة شباكه في تاريخ بطولات اليورو 17 مرة.

بونوتشي أكمل تمريرات صحيحة في المباراة بنسبة 79% واستحوذ على الكرات والهجمات التي واجهها بنسبة 44%، وقطع الكرة بتدخل أرضي مع لاعبي بلجيكا مرة واحدة.

وحصل على بطاقة صفراء بسبب منعه لهجمة مرتدة لمنتخب بلجيكا.