إصابة رئيس مباحث الجمالية بالدقهلية بنزيف بالمخ على يد مسجل خطر

أصيب رئيس مباحث الجمالية بالدقهلية بإصابات خطيرة أثناء ضبط مسجل خطر.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بإصابة الرائد وليد مقبل رئيس مباحث الجمالية بإصابة بالغة أثناء ضبط مسجل خطر، حيث كشفت التحريات عن أنه أثناء ضبط أحمد القطبى 32 سنة مسجل خطر، قام بإلقاء حجارة وزجاجات فأصيب رئيس المباحث بإصابة بالرأس وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتبين إصابته بكسر فى الجمجمة، ما أدى إلى إصابته بنزيف فى المخ وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

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