10عناصر غذائية يصيبك نقصها بالأمراض.. تعرف عليها

يصعب على البعض الالتزام بكل العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، نظرا للعادات الخاطئة التى نتبعها فى حياتنا مما يؤدى إلى تعرضنا للكثير من الأمراض.

وهو ما حذر منه الموقع البريطانى "ديلى ميل"، حيث قدم أقوى 10 عناصر غذائية لا بد وأن يحرص الجميع على تناولها لعدم التعرض للأمراض مثل ضعف العضلات والإرهاق المستمر وغيرها من الأمراض.

> ويعد نقص العناصر الغذائية الهامة من جسم الفرد ليس من التشخيصات الطبية الشائعة وهو ما يجعل العديد من المرضى يقعون فى دوامه الأطباء للتعرف على أسباب مرضهم ، ومن العناصر الغذائية الهامة لأجسامنا والتي يجب تناولها يوميا..

الماغنسيوم..

>هو احد المعادن الأكثر وفرة فى الجسم يساعد على الحفاظ على وظائف العضلات والأعصاب وصحة القلب كما انه يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، ويعد نقصه من المشكلات الكبيرة التى تواجه البعض فيه، وقلة تناوله يؤدى إلى الأرق والإرهاق، وتعد الفتيات فى سن المراهقة أكثر له لنقص الماغنسيوم بنسبة 53%، ومن الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم الخضروات الداكنة، المكسرات، الفاصوليا، العدس، والأرز البنى.

الكالسيوم..

>يعد الكالسيوم من العناصر الضرورية للحفاظ على العظام والأسنان بالإضافة إلى فوائده لكل أجزاء الجسم، وتعد الفتيات فى سن المراهقة عرضه للإصابة بنقص الكالسيوم بنسبة 19% والأولاد فى سن المراهقة بنسبة 8%، ويتوفر الكالسيوم فى كل منتجات الألبان والأجبان والخضروات الورقية والفواكه والأسماك المعلبة مثل السالمون.

البوتاسيوم..

>يساعد على الحفاظ على مستوى السوائل فى الجسم فضلا عن تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب، وقد أظهرت الأبحاث أن زيادة تناول البوتاسيوم عن طريق النظام الغذائى يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وإضافة الكثير من الخضروات إلى وجباتك الغذائية، والفتيات فى سن المراهقة عرضه لنقص البوتاسيوم بنسبة 33%، والنساء بنسبة 23% والأولاد فى سن المراهقة بنسبة 16%، يتوفر البوتاسيوم فى السبانخ، الأفوكادو، والموز، الفواكة المجففه المشمشية، سمك السالمون، والفاصوليا.

اليود..

>يعمل اليود على السير الطبيعى للغذة الدرقية وتشارك فى انتاج هرمون الغدة الدرقية وهو الهرمون الذى يساعد على الحفاظ على معدل التمثيل الغذائى الخاص بالفرد، ويحدث انخفاض فى مستوى اليود فى الجسم خلا فترة الحمل عند السيدات حيث تتعرض 46% من الفتيات فى سن المراهقة لنقص اليود من أجسامهن و 51% من السيدات الحوامل، يتوفر اليوم فى الدواجن والتونة المعلبة والأعشاب البحرية المجففه مثل السوشى.

أوميجا 3..

>وهى مجموعة من الأحماض الدهنية تساعد على الحفاظ على أغشية الخلايا السليمة بما فيها الجلد، ويمكن أن تكون ذات فائدة للقلب عن طريق زيادة الدهون النافعة والحد من الالتهابات، وتتوفر الأوميجا 3 فى الأسماك مثل الماكريل والسالمون والأنشوجة والسردين والسالمون وزيت بذر الكتان وعين الجمل، والنساء أكثر عرضه لنقص أوميجا 3 من أجسامهن بنسبة تصل إلى 92%.

الألياف..

>تساعد الألياف على الحفاظ على الأمعاء صحية وتساعد على الهضم الجيد، وتساعد فى السيطرة على مستوى السكر فى الدم ومستويات الكوليسترول وتساهم فى الحد من الإصابة بأمراض القلب والسكر وسرطان الأمعاء، ويصبن الفتيات فى سن المراهقة بنسبة 70% من نقص مستوى الألياف فى الدم، وتتوفر الألياف فى الفواكة والخضروات والمكسرات والفاصوليا والفول.

السيلينيوم..

>هو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تساعد على محاربة سوء التغذية والعوامل البيئية، كما يلعب هذا المعدن دورا رئيسيا فى جهاز المناعة وصحة الغدة الدرقية، وتتوفر مادة السيلينيوم فى المأكولات البحرية مثل التونة وسمك السردين واللحوم والدواجن والكبدة، وفطر الماشروم والمكسرات، وتصاب النساء بنسبة 51% بنقص مادة السيلينيوم من أجسامهن.

حمض الفوليك..

>هو فيتامين ب التى تعمل مع B12 للحفاظ على صحة انتاج خلايا الدم الحمراء ويعمل على المحافظة على صحة الجهاز المناعى، ويساعد حمض الفوليك على الحد من السكتة الدماغية ويعتبر هذا الفيتامين هام للنساء فى أول 3 أشهر من الحمل، يتوفر الفيتامين فى الفول والبقوليات والعدس والخضروات والداكنة والكبدة والأفوكادو.

فيتامين D..

>يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم فى الأمعاء ويساعد على تنظيم كمية من هذه المعادة والفوسفات فى الجسم وهو هام لنمو العظام كما انه يحافظ على نظام المناعة فى الجسم وصحة الجهاز التنفسى، يوج فيتامين د فى العديد من الأطعمة ولكن أفضل مصدر له هو أشعة الشمس، وأظهرت آخر إحصائيات إلى ان 23% من البالغين و22% من الاطفال يعانون من نسب منخفظة من فيتامين د، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة التالية، سمك الماكريل، السالمون، التونة، البيض، الحليب، الماشروم.

الحديد..

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>الحديد ضرورى لانتاج خلايا الدم الحمراء الصحية، ويساعد فى عملية التمثيل الغذائى للطاقة وتركيب بعض الهرومونات والأنسجة، و46% من الفتيات فى سن المراهقة أكثر عرضه لنقص الحديد من أجسامهم، وتتوفر الحديد فى اللحوم الحمراء والكبد، والخضروات الورقية والبيض والفواكة المجففه كالتين والمشمش.

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