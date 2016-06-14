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بالصور.. وزير الصحة يشيد بمستشفى الأورام بالأقصر

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بالصور.. وزير الصحة يشيد بمستشفى الأورام بالأقصر بالصور.. وزير الصحة يشيد بمستشفى الأورام بالأقصر
تفقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، منذ قليل، مقر مستشفى الأورام الجديدة بالأقصر، مشيدًا بمستوى الخدمات الصحية والتجهيزات الداخلية لخدمة المرضى.

وقال وزير الصحة خلال زيارته إن مؤسسة شفاء الخيرية وجمعية الأورمان قدما مجهودا كبيرا فى المستشفى، ولايزال أمامهما الكثير لخدمة مرضى الأورام بصعيد .

وصرح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أن الوزارة مستمرة فى تقديم أوجه الدعم للمستشفى خلال المراحل المقبلة من التنفيذ والبناء.

من جانبه، قال الدكتور هانى حسين مدير مستشفى الأورام بالأقصر، إن المستشفى استقبلت 125 حالة حتى الآن، وجارٍ تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وجميع أنواع الفحوصات والعلاج اللازم.

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (1)

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (2)

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (3)

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (4)

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (5)

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (6)

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة (7)


>- بالصور.. وزير الصحة وبرلمانيون يستعرضون مستوى الخدمة بمستشفى الأقصر الدولي

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مصر 365

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