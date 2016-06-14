نقل مجندين مصابين بطلقات نارية لمستشفى العريش

أفاد مصدر طبى بشمال سيناء أنه تم نقل مجندين من قوات الشرطة بشمال سيناء لمستشفى العريش مساء الاثنين، إثر تعرضهما للإصابة بطلقات نارية.

وأشار المصدر إلى أن المصابين هما المجند مؤمن مرتضى 22 سنة، نقل من رفح مصابا بطلق نارى بالساق، والمجند إبراهيم محمد حمدى 22 سنة، نقل من العريش مصابا بطلق نارى باليد.

>مصدر أمنى: أصوات انفجارت العريش نيران تحذيرية أطلقتها قوات الأمن>http://www.youm7.com/story/2016/6/13/مصدر-أمنى--أصوات-انفجارت-العريش-نيران-تحذيرية-أطلقتها-قوات-ا/2759396#