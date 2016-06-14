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سامح عاشور ينهى أزمة المحامى أحمد عفيفى مع "قاضى أوسيم"

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سامح عاشور ينهى أزمة المحامى أحمد عفيفى مع "قاضى أوسيم" سامح عاشور ينهى أزمة المحامى أحمد عفيفى مع "قاضى أوسيم"
أعلن رمضان كشك أمين صندوق نقابة محامين شمال الجيزة، عن انتهاء أزمة المحامى أحمد عفيفي، مع القاضى محمود الحضرى رئيس الدائرة 33 بمحكمة أسرة أوسيم، مؤكدا أن الأزمة انتهت تحت إشراف النقيب العام سامح عاشور.

وأضاف "كشك" فى تصريحات صحفية له، أن القاض تقدم بطلب لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية المستشار حسن أبو رية، لمخاطبة المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، للتنازل عن شكواه ضد المحامى المذكور، والمقيدة برقم 11086 لسنة 2016 جنح أوسيم.

ووجه المحامى أحمد عفيفي، الشكر للنقيب سامح عاشور، وأمين صندوق فرعية الجيزة، رمضان كشك، لبذلهما مجهود كبير لإنهاء أزمته مع قاضى أوسيم.


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