محافظ المنوفية يشارك فى حفل إفطار جماعى مع الأيتام

شارك الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الاثنين، فى حفل إفطار جماعى مع الأيتام، نظمته جمعية الهلال الأحمر بنادى الجمهورية بشبين الكوم، بحضور مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد خيرة رئيس جمعية الهلال الأحمر وعدد من أعضاء مجلس الشعب وبعض وكلاء الوزارة ولفيف من القيادات الشعبية ورؤساء دور الأيتام والمشرفين عليها.

حرص محافظ المنوفية على أن يكون أول إفطار له خلال شهر رمضان مع أبناء وفتيات دور الأيتام، حيث هنأ الأطفال بحلول شهر رمضان المبارك، وفى لفتة أبوية تجاذب أطراف الحديث مع بعضهم للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة فى دور الرعاية التى ينتمون إليها والتعرف على ما حققه بعضهم من تفوق دراسى أو رياضى.

فيما أكد عبد الباسط أن إكرام اليتيم ومساعدته على تخطى مصاعب الحياة هو حق أصيل له، وله أجر عظيم عند الله تعالى، مشيرا إلى أن الأطفال هم الأمل فى الارتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن كفالة اليتيم يتسع معناها ليشمل احتضانهم وتعليمهم والاهتمام بصحتهم والعمل على إعدادهم نفسيا وتربويا لمواجهة المستقبل، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول الذى أوصى بالإحسان إليهم والعطف والرفق بهم.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحفل، مؤكدا أن كل الأجهزة السياسية والتنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم المادى والمعنوى من أجل العمل على دمج الأطفال بالمجتمع والإحساس بروح الأسرة الواحدة.

وقدم المحافظ الشكر لجمعية الهلال على ما تبذله من جهد فى رعاية الأيتام، مؤكدا فى الوقت ذاته على حرصه الدائم على مشاركتهم كافة المناسبات التى ترسم البسمة على وجههم، وفى الحفل قام بتوزيع شهادات التقدير على بعض العاملين فى مجال رعاية الأيتام والمساهمين فى إنجاح الحفل.