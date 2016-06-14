القوات المسلحة تضبط 50 منقبا عن الذهب بالأودية الجبلية بالبحر الأحمر

شنت القوات المسلحة بالبحر الأحمر، وأسوان، حملة مكبرة بالأودية الجبلية، وخاصة منطقة الفواخير التابعة لمدينة القصير والبرامية التابعة لمدينة مرسى علم، لضبط المنقبين عن الذهب، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 30 سيارة ربع نقل، وأكثر من 50 منقبا عن الذهب، وجارى عرضهم على النيابة العسكرية.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن القوات المسلحة داهمت الأودية الجبلية لضبط المنقبين عن خام الذهب بمنظقة الفواخير والبرامية، واستعانت بطائرة هليكوبتر خلال الحملة، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت مع المنقبين وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة منهمـ وكذلك ضبط كمية من خام الذهب والأسلحة.

وأضافت المصادر أن السيارات التى تم ضبطها أغلبها غير مرخصة، ويستخدمها المنقبين لتنقل داخل الأودية الجبلية، وكذلك ضبط كمية من الأسلحة كانت بحوزة المنقبين، وتم احتجاز المنقبين الذين تم القاء القبض عليهم داخل المكاتب العسكرية لحين عرضهم على النيابة العسكرية.

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