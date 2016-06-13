إصابة 10 عناصر من قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات بسرت

أصيب 10 عناصر من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" شرق منطقة الزعفران بمدينة سرت.

وقال المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص»، مساء اليوم الاثنين، أن قواته اشتبكت مع مسلحى تنظيم "داعش" شرق منطقة الزعفران فى سرت، ما أدى إلى إصابة 10 عناصر من قوات عملية "البنيان المرصوص" مؤكدًا أن القوات كبدت التنظيم خسائر فادحة فى الأرواح والآليات.

ولفت المركز إلى أن قوات «البنيان المرصوص» تمكنت من الاستيلاء على مخزن للأسلحة والذخائر بعد اشتباكات مع مسلحى "داعش" أثناء تقدمها على أحد محاور القتال داخل مدينة سرت‬.

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