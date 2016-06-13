بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشارك القوات المسلحة إفطارهم

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن القوات المسلحة ستظل هى الداعم للشعب فى عمليات التنمية وهى ملتزمة بأن تستمر فى أداء هذا الدور، لافتًا إلى أنها لم تدخر جهدًا فى دعم الشعب المصرى العظيم وستظل الحارس الأمين لهذا البلد، مقدمًا لأبناء القوات المسلحة وأهالى محافظة كفر الشيخ التهنئة بهذا الشهر الكريم مؤكدًا أنه شهر الرحمة والمحبة.

جاء ذلك أثناء حضور محافظ كفر الشيخ الإفطار الجماعى الذى نظمته القوات المسلحة، مساء اليوم الاثنين، بالساحة الرياضية، يرافقه الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن، والعميد خالد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد الصيرة وكيل أول الوزارة - السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد السيد المستشار العسكرى، والعميد عصام رشدى قائد منطقة كفر الشيخ العسكرية، وعدد من وكلاء الوزارات، ومساعدى محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية .

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