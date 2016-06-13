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بالصور.. توافد المصلين على مسجد سيدى جابر لآداء صلاة التراويح بالإسكندرية

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بالصور.. توافد المصلين على مسجد سيدى جابر لآداء صلاة التراويح بالإسكندرية بالصور.. توافد المصلين على مسجد سيدى جابر لآداء صلاة التراويح بالإسكندرية
توافد العشرات من المصلين اليوم الاثنين، على مسجد سيدى جابر لأداء صلاة العشاء والتراويح فى اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك وسط أجواء رمضانية بمدينة الإسكندرية، وأمَّ المصلين الشيخ أحمد البهى إمام مسجد سيدى جابر.

كانت قد شددت مديرية الأوقاف بالإسكندرية إجراءاتها خلال شهر رمضان فى جميع المساجد لعدم السماح لغير أئمة الأوقاف بإمامة المصلين واعتلاء المنبر بدون إذن الأوقاف.

وكثفت الأوقاف نشاط الدعوة خلال شهر رمضان بإقامة دروس بعد صلاة العصر يومياً فى جميع المساجد وإقامة مجلس فتوى لسماع شكاوى المواطنين والإجابة عليها.

صلاة التراويح (1)

صلاة التراويح (2)

صلاة التراويح (3)

صلاة التراويح (4)

صلاة التراويح (5)

صلاة التراويح (6)


>- "أوقاف الإسكندرية" تقرر إقامة صلاة التهجد بداية شهر رمضان بالقائد إبراهيم
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