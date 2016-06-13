6 خطوات لمواجهة اشتعال النيران فى الشقق السكنية.. تعرف عليها

فى الآونة الأخيرة تعددت وقائع اشتعال النيران فى الشقق السكنية وتزهق الأرواح وإصابة ساكنيها، فضلا عن اتلاف محتوياتها من أثاث وخلافه.

وفى السطور التالية، ننقل لك عزيزى القارئ إرشادات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة برئاسة اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير ومدير الإدارة تتضمن 6 خطوات لتجنب اندلاع الحرائق فى الشقق السكنية وهى:

1. الاتصال الفورى بالحماية المدنية على رقم 180 دون الانتظار لمعرفة ما إذا كنت تستطيع السيطرة على الحريق أم لا.

2. إذا كانت النيران فى بدايتها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام طفاية الحريق المناسبة للمكان.

3. يجب على المواطنين فى حال حدوث حريق بالشقة غلق محبس الغاز الطبيعى وقطع الكهرباء.

>4. يجب مغادرة المكان وإذا كان الهرب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة فيها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

>5. فى حرائق العقارات السكنية يكون الهرب لأسفل لأن النيران تتجه لأعلى.

6. إذا اضطررت إلى الصعود لأعلى عليك الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح حيث المسار الطبيعى للدخان والحرارة مع مراعاة عدم استخدام المصاعد أثناء عملية الإخلاء.

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