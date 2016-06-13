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اختيار المتطرف الإسرائيلى دانى دانون رئيسا للجنة القانونية بالأمم المتحدة

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اختيار المتطرف الإسرائيلى دانى دانون رئيسا للجنة القانونية بالأمم المتحدة اختيار المتطرف الإسرائيلى دانى دانون رئيسا للجنة القانونية بالأمم المتحدة
ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم اختيار دانى دانون سفير إسرائيل بالأمم المتحدة ليرأس اللجنة القانونية بالأمم المتحدة للمرة الأولى فى تاريخ إسرائيل والأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن 109 دولة صوتت لصالح اختيار "دانون" دون أن يكون هناك أى تصويت ضد ترشيحه، فى الوقت الذى كان يقوم فيه رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بحملة ضد ترشيح "دانون" بالمنصب، بالإضافة إلى أن إيران التى أرسلت دعوات إلى أعضاء الأمم المتحدة لعدم ترشيحه .

وأوضحت الصحيفة أن نجاح إسرائيل فى اقتناص هذا المنصب جاء بعد مجهودات دبلوماسية طويلة للوفد الإسرائيلى بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة القانونية فى الأمم المتحدة ترجع إلى مكافحة الإرهاب ومناقشة الاتفاقيات التابعة لوثيقة جنيف والإرهاب الدولى.

ويعرف عن دانى دانون أنه من المتطرفين فى إسرائيل بحزب الليكود، ودعا اليهود لتنظيم زيارات متتالية إلى باحة المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مطالبة الإسرائيلية بالقضاء على الفلسطينيين فى قطاع غزة .


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