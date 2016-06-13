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الأمين العام لحلف الناتو: هدفنا مساعدة ليبيا ومكافحة تنظيم "داعش"

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الأمين العام لحلف الناتو: هدفنا مساعدة ليبيا ومكافحة تنظيم "داعش" الأمين العام لحلف الناتو: هدفنا مساعدة ليبيا ومكافحة تنظيم "داعش"
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى «ناتو»، ينس ستولتنبيرج، اليوم الإثنين، فى بروكسل، أن الحلف لا يخطط لنشر أية قوات فى ليبيا.

وقال ستولتنبيرج، فى تصريحات صحفية نشرت فى ليبيا مساء اليوم، إنه على اتصال مباشر مع حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، وكان على اتصال أخيرًا مع رئيسها فايز السراج، لافتا إلى أنه لا وجود لأى توجه لنشر قوات على الأرض.

وأضاف ستولتنبيرج "إن الحوار مستمر مع حكومة الوفاق الجديدة وأبلغنا السراج باهتمامه بالحصول على مساعدة الحلف، ونحن لا نفكر فى قوات قتالية ولكن تقديم دعم لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية ومراكز القيادة".

وأوضح ،أن الهدف هو مساعدة ليبيا على تنظيم نفسها وبسط الاستقرار ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي، لكنه حدد شرطين لذلك وهما تلقى الناتو طلبًا ليبيًا رسميًّا، وإدراج تحركه ضمن ما وصفه بجهد جماعى دولى لصالح ليبيا.

وأشار ستولتنبيرج إلى أن موضوع تمكين الناتو من دور فى مكافحة الهجرة فى وسط المتوسط قبالة ليبيا، وجنبًا إلى جنب مع مهمة (صوفيا) البحرية الأوروبية سيطرح خلال قمة الناتو فى وراسو يوم 8 يوليو المقبل.
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