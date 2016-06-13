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بالصور.. وزيرة الشباب الإماراتية تشارك فى توزيع الإفطار على الصائمين بدبي

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بالصور.. وزيرة الشباب الإماراتية تشارك فى توزيع الإفطار على الصائمين بدبي بالصور.. وزيرة الشباب الإماراتية تشارك فى توزيع الإفطار على الصائمين بدبي
شاركت شما المزروعى، وزيرة الشباب الإماراتية، فى توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، اليوم الاثنين، فى شوارع دبي.

وأثارت مشاركة الوزيرة الشابة لتوزيع وجبات الإفطار، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قال سيف الخطيب: "معالى شما المزروعى قدوة حسنة ومثلا أعلى لشبابنا لتشجيعهم على العمل التطوعى، إن المثل الأعلى فى القيادة مبدأ مهم لنجاح العمل".

وقال زايد: "الوزيرة شما المزروعى توزع وجبات الإفطار على السائقين، كان بإمكانها الجلوس بالمكتب، لكنها أرادت أن تكسب الأجر"، وقال عباس: "الإماراتية شما المزروعى وزيرة الدولة لشؤن الشباب توزع الإفطار بنفسها على المارة، وإحنا تحتاج أسبوع كامل عشان نقابل وزير".

شما-المزروعى،-وزيرة-الشباب-الإماراتية-توزع-وجبات-على-الصائمين-بدبى-(2)

شما-المزروعى،-وزيرة-الشباب-الإماراتية-توزع-وجبات-على-الصائمين-بدبى-(11)

شما-المزروعى،-وزيرة-الشباب-الإماراتية-توزع-وجبات-على-الصائمين-بدبي

شما-المزروعى-توزع-الإفطار-على-الصائمين-(2)

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