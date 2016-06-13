دراسة : الأسبرين مفيد لمرضى سرطان القولون والبروستاتا

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية المثيرة لعقار الأسبرين، الذى يحتوى على المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسيليك"، حيث ثبت أنه يقى من الأزمات القلبية ويحد من خطر الإصابة بالسرطان، بخلاف الوظائف التقليدية المتمثلة فى تسكين الآلام والصداع والحد من الالتهابات وخفض الحرارة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها فريق من الأطباء النرويجيين أن تناول عقار الأسبرين منخفض الجرعة (75 مجم) أو بتركيز 150 مجم بشكل يومى منتظم يساهم فى تعزيز معدلات النجاة من سرطان القولون بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، كما أكد الباحثون أن تناول الأسبرين بانتظام يزيد من معدلات نجاة مرضى سرطان البروستاتا بنسبة الربع أيضا.

>وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد خضوع 23 ألف مريضا للتجارب والأبحاث، وأكدت الدراسة أن تناول هذا العقار الشهير يمنع أيضا انتكاسة مرضى السرطان فى حالة شفائهم منه، ويمنع عودته مرى أخرى.

>وأضاف الباحثون أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول عقار الأسبرين لأنه قد يسبب فى بعض الحالات نزيف المخ والمعدة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of Clinical Oncology" خلال شهر يونيو الجارى.

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